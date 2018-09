Finalmente Bari avrà il suo negozio Lego, al pari delle grandi città. Un’emozione non soltanto per i piccoli ma anche per i tanti appassionati che nei 200 metri-quadri di negozio saranno strabiliati dalle sculture create con i famosi mattoncini colorati.

Il Certified Store aprirà il prossimo 8 settembre in via Argiro 51 e l’inaugurazione inizierà alle ore 11. Bambini e adulti potranno assistere ad un taglio del nastro molto speciale dove la stoffa sarà bandita e al suo posto saranno usati i piccoli pezzi di plastica che hanno reso famosa in tutto il mondo l’azienda.

Il punto vendita è il primo in Puglia. Lo store è il quattordicesimo di una serie di negozi gestiti da Percassi, che ha in programma di aprirne degli altri sul territorio nazionale nel

corso dei prossimi anni.