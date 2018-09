Ci sarà anche l’attore Willem Dafoe con la regista Giada Colagrande e Cosimo Santoro a salutare il pubblico che assisterà alla proiezione del film “Padre”: l’appuntamento è all’Anche Cinema di Bari il 10 settembre alle ore 21 per il Bari International Gender film festival, organizzato in collaborazione con The Open Reel.

Si tratta di una storia dagli spunti autobiografici che ripercorre il riavvicinamento fra padre e figlia attraverso la musica. La regista, accompagnata dall’attore Willem Dafoe e il distributore Cosimo Santoro, interverrà in sala per un saluto al pubblico e per introdurre il film.