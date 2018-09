Antonio Cassano torna in Puglia! Il “Pibe di Barivecchia” sarà nella sua terra in occasione del “Premio Mediterraneo” giunto alla sedicesima edizione. Venerdì 28 settembre alle ore 20:30 nell’l’Auditorium “Mons. Di Donna” di Andria, l’ex fantasista di Bari e Inter premierà il professor Mario Carminati, specialista cardiochirurgo di fama internazionale e sarà a disposizione di stampa e tifosi. La manifestazione sarà aperta al pubblico. Per informazioni rivolgersi alla Mondadori Bookstore sita in Corso Cavour N° 132 ad Andria o presso gli Inter club della propria città.

print