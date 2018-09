“I rapporti pendenti nelle procedure concorsuali”: è questo il tema al centro del convegno organizzato per il quarto anno consecutivo da Aspef (Associazione studio procedure esecutive e fallimentari) e Associazione Culturale Società Libera nella biblioteca comunale Prospero Landella.

Si tratta di un tema molto tecnico, rivolto ad avvocati e dottori commercialisti, ma di fondamentale importanza per le imprese, specie in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. L’obiettivo è quello di aiutare le aziende a risollevarsi.

“Un’impresa è spesso legata da molti contratti – spiega Luciano Panzani, Presidente della Corte d’Appello di Roma – ma quando è in crisi molti di questi non sono compatibili con un piano di ristrutturazione. La Legge da quindi l’opportunità, in determinati casi e con il permesso del giudice, di sciogliere alcuni di questi contratti”.

“Si tratta di una questione che molto spesso i curatori fallimentari devono affrontare – sottolinea Valentino Lenoci, Direttore Scientifico del Convegno – è un argomento che non vedrà grosse modifiche nella prossima riforma che il Governo si appresta ad approvare”.