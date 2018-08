“Un barese a New York” di Gianni Colajemma sarà in scena proprio nella grande mela il prossimo 21 ottobre. Ne dà notizia Giammarco Colajemma su Facebook con un post carico di emozione per il successo che lo spettacolo sta avendo anche oltre oceano.

Grazie all’associazione Pugliesi nel Mondo, che puntano a sponsorizzare in tutto il pianeta non solo le qualità enogastronimiche ma anche gli artisti della regione, lo spettacolo teatrale andrà in scena allo Snug Harbor Cultural Center a Staten Island.

