Anna Oxa, una delle più grandi interpreti della canzone italiana di tutti i tempi, sceglie Monopoli come tappa del suo tour estivo “Voce Sorgente”. Giovedì 16 Agosto in Piazza Vittorio Emanuele (ore 22 ingresso libero) canterà, con la sua voce graffiante ed emozionante, i suoi successi più celebri come “Tutti i brividi del mondo”, “Un’emozione da poco”, “Quando nasce un amore”, “Senza pietà”, e tanti altri brani riarrangiati secondo il nuovo gusto musicale dell’artista, sempre in costante evoluzione.

