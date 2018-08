A cavallo di Ferragosto Bari sarà animata da un’offerta di spettacolo con appuntamenti, da nord a sud della città.

La terrazza del Fortino di Sant’Antonio, nella città vecchia, per tutta la durata della rassegnadalle ore 19 alle 2 di notte sarà il regno del vinile con Bari Vinyl Connection, spazio curato dal Summit Club Bari con esposizione di dischi e dj set ogni sera affidati a specialisti della consolle: il 12 agosto la serata sarà dedicata a Dj Trip, al secolo Cesare Tripodo, lo storico dj del Rainbow e del Renoir.

A Pane e Pomodoro il 10 agosto, alle 21, è in programma il multisensoriale Triplo Silent-WiFi Concert, da ascoltare tramite speciali cuffie wi-fi, al quale daranno vita il curatore Kekko Fornarelli, Alessio Bertallot e Andrea Vizzini.

Tre giorni di concerti a San Girolamo, in pia zzetta Paisiello: il 10 agosto alle 21.30 saranno di scena le tribute band Baila (Zucchero) e Condotto 7 (Ligabue), l’11 agosto Monster of Bari (Deep Purple) e Cultster (The Cult) e il 12 agosto (ore 20.30) Rhomanife, Pebble on the Beach e No Bra Club.

A Santo Spirito, in largo Cristoforo Colombo, dal 13 al 15 agosto alle 21.30, riflettori sul teatro popolare, con gli spettacoli di Dante Marmone, Gianni Colajemma e di Nicola Pignataro e Giuliano Ciliberti.

Vito Signorile è il curatore della sezione Love and the Sea: spettacoli in replica per tre giorni, dal 16 al 18 agosto, in quattro luoghi diversi della città vecchia:

Al Fortino Sant'Antonio alle ore 20 Rocco Capri Chiumarulo e Terrae presenteranno "Canti e disincanti"; alle 23.00 "Tradizioni e tradimenti", dove Betty Lusito e Pino Petrella proporranno «L'amore a dispetto».

In piazzetta Santa Scolastica due spettacoli, alle 19.30 e alle 21, «Bari 3.0» con Davide Ceddìa e alle 22.30 «Odore di Bari» con Nico Salatino.

In piazzetta Maurogiovanni doppia recita, alle ore 20.30 e alle 22, per lo spettacolo di danza di Mimmo Innanone e AltraDanza, mentre alle 23.30 Maria Giaquinto e Giuseppe De Trizio presenteranno «Canti e Conti».

doppia recita, alle ore 20.30 e alle 22, per lo spettacolo di danza di Mimmo Innanone e AltraDanza, mentre alle 23.30 Maria Giaquinto e Giuseppe De Trizio presenteranno «Canti e Conti». Piazza del Ferrarese ospiterà alla mezzanotte la performance di Apulia Tango.

Dal 19 al 21 agosto, nelle piazze e nei vicoli di Bari Vecchia alle 21, B. Arts-Festival degli artisti di strada con giocolieri, maghi, trampolieri, acrobati e musicisti, organizzato dall’associazione culturale Trik&Ballak.

A Torre a Mare, nella piazza della Torre dalle 21, Il 22 e 23 agosto, sono previsti i dj set a cura di Eremo Club. Il 24 agosto è in programma il dj set di Marco Guacci a cura di RadioNorba.