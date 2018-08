Il Planetarium Show è pronto a partire nel meraviglioso quadro delle grotte di Castellana, uno scenario unico per uno spettacolo itinerante capace di appassionare dai più grandi ai più piccoli, in programma dal 7 agosto al 28 ottobre 2018 nelle vicinanze del sito carsico con spettacoli ad ogni ora.

LO SPETTACOLO

Una cupola di forma semisferica accoglierà tutti i visitatori, con una base di 64 metri quadri e 5 di altezza massima. Il suo interno sarà il palcoscenico dove, comodamente seduti su poltrone poste per l’occasione, i partecipanti potranno assistere a veri spettacoli in tre dimensioni, proiettati grazie al supporto degli occhialini di circostanza che saranno dati in dotazione.

Il Planetarium Show è stato allestito su iniziativa dell’associazione Il Planetario di Castellana Grotte, che ha avuto modo di installarlo esattamente a pochi passi dall’esterno della meta turistica più famosa della città, esattamente in via Matarrese, a 50 metri di distanza dal parcheggio principale, e i visitatori avranno la possibilità di assistere a We are aliens, un mirabolante viaggio sensoriale che coinvolgerà la bellezza di tutto l’universo alla ricerca di nuove forme di vita ed entità intelligenti.

GLI ORARI

Quella che si offre ai turisti desiderosi di visitare la città di Castellana è un’attrazione in più capace di catturare e affascinare un pubblico di ogni età, pronta ad atterrare in Puglia dopo aver registrato una serie di sold out presso le maggiori città del mondo. Scoprire l’immensità delle stelle, la loro bellezza senza eguali, la possibilità di non essere soli nello spazio, a pochi passi da quel miracolo geologico che sono le grotte carsiche del comune della provincia di Bari, rinomate a livello mondiale per il loro valore geologico e strutturale, è un’esperienza da provare. Il Planetarium Show permarrà a Castellana Grotte dal 7 agosto al 28 ottobre, con spettacoli previsti ogni giorno dalle 10:30 alle 19:30, domenica compresa. Per l’occasione saranno previsti anche show serali dedicati.