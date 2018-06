“Quanto è troppo?”

Una domanda che si pone come riflessione da cui partire per costruire un percorso fatto di molteplici risposte, e concretizzato nella mostra Too Much Esagerata(Mente), che inaugura il 15 giugno nel Palazzo Marchesale di Santeramo. Quasi quaranta gli artisti coinvolti, fra affermate personalità e talenti emergenti già attivi nel panorama contemporaneo; ciascuno partecipe con la propria individualità creativa in questa collettiva che riunisce pittura, scultura, fotografia, installazioni, videoarte, danza e performance.

Nata da un’idea dell’artista Daniela Raffaele, l’esposizione è concepita come un intreccio di contaminazioni reciproche fra le arti visive. Seppur ogni artista si configuri per la propria identità espressiva, l’obiettivo è quello di riuscire a farle interagire e dialogare. Spingersi ancor più al limite delle sperimentazioni, per oltrepassare un confine e avere conferma che “L’opera d’arte – come sosteneva il premio Nobel per la letteratura Andrè Gide – è l’esagerazione di un’idea”. Esagerazione che in questo caso si manifesta attraverso opere che diventano un unico terreno, su cui si incrociano vari livelli di sperimentazione.

Curata da Massimo Nardi, in collaborazione con Danilo Cardascia e Annamaria Cacciapaglia l’esposizione è allestita nelle sale della Pinacoteca Don Tonino Bello e Francesco Netti, che per l’occasione diventano spazi del contemporaneo. Un itinerario a spirale che rappresenta la tappa aggiuntiva alle varie edizioni di “At Full Blast” e alla più recente collettiva “Infinite Time”, nelle quali Nardi ha già proposto quella corrispondenza vincente tra diversi linguaggi nel solco della ricerca in tutte le sue forme e mezzi. A dimostrazione di come il troppo, verrebbe da concludere, non sia mai troppo se propenso alla sperimentazione e ricerca.

Artisti in mostra:

Amedeo Del Giudice, Andrea Schifano, Angela Lazazzera, Angela Regina, Anna Dormio, Annamaria Cacciapaglia, Antonella Zito, Antonella Ventola, Antonio Giannini, Antonio Laurelli, Beppe Labianca, Carlo Molinari, Daniela Raffaele Clitorosso, Dario Agrimi, Elvira Fraccalvieri, Enzo Guaricci, Erika Guastamacchia, Federica Claudia Soldani, Flavia D’Alessandro, Franco Altobelli, Franco Cortese, Gianni De Serio, Giovanni Carpignano, Giuseppe Valentino, Giuseppe Vallarelli, Laura Agostini, Kimura Yumico, Letizia Gatti, Paolo Desantoli, Massimo Nardi, Michele Giangrande, Natascia Abbattista, Pierluca Cetera, Pietro De Scisciolo, Samantha Nuzzi, Vito Difilippo, Walter Loparco.

Promossa da Officine Stand by, con il Patrocinio del Comune di Santeramo in Colle e della Città Metropolitana di Bari

Fino al 7 luglio 2018

ORARI

10.00- 13.00

17.00- 21.00