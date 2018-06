Nel mese di maggio, in tutto il mondo, i Testimoni di Geova hanno dato inizio a una campagna per invitare altri ad assistere alle serie di congressi dal tema: “Sii coraggioso!” I congressi, il cui ingresso è libero, saranno tenuti in vari luoghi in 180 paesi diversi. La campagna comincerà a breve anche per i tre eventi previsti a Bari presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante adiacente a quello dell’Edilizia.

Dal 29 giugno, per tre settimane consecutive, è previsto l’afflusso di circa 26mila delegati provenienti da Puglia, Basilicata, parte dell’Abruzzo e del Molise. La macchina organizzativa si è già attivata per trasformare lo spazio espositivo in un auditorium in grado di ospitare comodamente circa 10mila presenti al giorno. Gli organizzatori degli eventi pugliesi hanno espresso apprezzamento per disponibilità e la collaborazione dei gestori della struttura e per l’eccellente accoglienza delle strutture ricettive della zona.

Il programma, della durata di tre giorni, dal venerdì alla domenica, consiste di 54 parti che includono discorsi, interviste, brevi video e un dramma audio. L’ultimo giorno del congresso si potrà vedere il film “Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia”. Ogni giorno le sessioni mattutine e pomeridiane saranno introdotte da video musicali appositamente preparati per il congresso.

“Ogni giorno persone di tutte le età convivono con ansietà e timori come mai prima -ha dichiarato Cosimo Iunco, portavoce dei Testimoni di Geova -. Il coraggio è indispensabile per affrontare queste difficoltà. Incoraggiamo tutti ad assistere al congresso di quest’anno e a vedere gli effetti positivi che si ottengono applicando i pratici consigli contenuti nella Bibbia”.

