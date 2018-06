Per la prima volta in Puglia un Hub per l’innovazione cardiovascolare, a favore del Sistema Sanitario Regionale. Questo è l’Innovation Cardiovascular Therapeutics ideato dal professor Alessandro Bortone.

Venerdì 15 e sabato 16 avranno luogo, presso la Fiera del levante, cinque sessioni e 12 aule didattiche con quadri di esposizione delle più avanzate tecniche di emodinamica interventistica.

Simulatori ecografici in 3D, protesi riassorbibili, nuove procedure mini-invasive di cardiochirurgia, mezzi di contrasto rivoluzionari (anidride carbonica) per angiografia, Risonanza Magnetica Cardio Vascolare e nuovi sistemi di assistenza meccanica alla circolazione compromessa, anche come primo soccorso.

L’evento è rivolto in particolare a tecnici e specialisti in cardiologia, medicina e chirurgia d’urgenza, medicina interna, neurologia, cardiochirurgia, chirurgia vascolare, anestesia e rianimazione, radiologi, nonché tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e cardiovascolare ed infermieri.

Il corso di alta formazione mirerà, dunque, non solo ad arricchire le competenze degli specialisti del settore cardiovascolare, allo scopo di fornire ai pazienti un’assistenza di qualità sempre più elevata, ma anche per valorizzare l’innovazione – sia diagnostica che terapeutica – che nel settore sanitario come in altri settori deve poter contare sulla collaborazione col mondo della Ricerca.

Il professore ha voluto innescare e rendere sostenibili nel tempo le sinergie fra università, centri di cardiologia, enti di ricerca del territorio, istituzioni e cittadinanza attiva. Pertanto, il primo evento ICT 2018 di Bari rappresenta una sfida per rendere la Puglia un HUB, cioè un centro nodale di riferimento, per l’innovazione cardiovascolare. Da qui scaturisce l’invito a tutti i professionisti del settore ad operare in sinergia attraverso protocolli di ricerca clinica e studi epidemiologici, in modo da raccogliere e valorizzare tutti quei dati che nell’epoca dei big data e dell’intelligenza artificiale, concorrono alla definizione di una nuova medicina fondata non solo su ciò che è evidente non solo per il singolo medico ma anche per la singola-persona-paziente.

Tra aziende multinazionali e distributori, l’evento ICT è sostenuto da venticinque realtà imprenditoriali che il 15 e il 16 collaboreranno nelle attività didattica pratiche e mediante dimostrazioni che potranno avvalersi di oltre 70 esperti che illustreranno al meglio le molteplici applicazioni cliniche dellʼinnovazione nel settore cardiovascolare e dintorni.

Info e programma su www.ict2018.it

1 di 1