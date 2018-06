Il volume “Carlos França Bomber di Dio” verrà presentato ufficialmente oggi nel Museo Provinciale di via Ciccotti a Potenza. Un lavoro che non vuole esaltare la vittoria sportiva, ma i valori che Carlos França rappresenta: correttezza, solidarietà e famiglia. Così il fotoreporter Tony Vece ha riassunto gli scatti che descrivono la vita pubblica e privata del calciatore.

Il libro, 144 pagine, illustra la stagione sportiva 2017-2018 dell’attaccante alla guida del Potenza, la squadra che ha vinto il girone H della Serie D, ottenendo la promozione in Serie C. All’incontro con i giornalisti, che si è tenuto lunedì a Potenza, hanno partecipato lo stesso França e il giornalista Francesco Loscalzo. Quest’ultimo ha realizzato l’intervista con il calciatore, lavoro pubblicato all’interno dello stesso volume.

Se esistesse il fantacalcio di Serie C, Carlos França, un «atleta di Dio» come lo ha definito Loscalzo, sarebbe il primo nome sulla lista di ogni aspirante allenatore. I suoi numeri per la categoria non hanno nulla da invidiare a quelli di autentici monumenti del calcio mondiale.