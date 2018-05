Torna a Turi la Sagra della Ciliegia Ferrovia 2018. Il 2 e il 3 giugno in piazza sarà presente la locomotiva “RossoFerrovia”, simbolo della 28esima edizione dell’evento. L’opera, lunga circa 7 metri e realizzata dall’artigiano turese Beppe Coppi in occasione della scorsa edizione, rappresenta l’antico mezzo di locomozione che, primo fra tutti, consentì agli agricoltori turesi di esportare la varietà regina del sud est barese, da cui la denominazione “ciliegia ferrovia”.

La famosa tipologia di ciliegia sarà la protagonista indiscussa, unita al culto di S.Oronzo, elemento caratteristico del territorio, alle eccellenze e alla gastronomia del posto. L’evento colorerà le vie centrali della città, piazza Silvio Orlandi, via Sedile, via XX settembre, piazza Pertini, via Gramsci, via Antonio Orlandi, largo Pozzi, piazza San Giovanni e piazza Moro proprio nel periodo centrale della raccolta.

Per i turisti non mancherà il tour nel centro storico con la visita delle Chiese barocche, del Palazzo Marchesale e della grotta di Sant’Oronzo. Oltre alla locomotiva, polo di attrazione dalla sagra, anche questa edizione coinvolgerà artisti di strada, artigiani del posto, produttori, commercianti e, in occasione del giubileo Oronziano, un percorso particolare che verrà descritto con il passare dei giorni. La sagra avrà come protagonisti anche tre gruppi musicali che si stanno facendo strada nel panorama nazionale partendo dalla Puglia, I Cipurrid, le Stelle di Hokuto e la Junior Band e lo spettacolo “Cazacu’s Fontane danzanti”, combinato tra i vari elementi della natura, acqua, fuoco e luce, che lascerà strabiliato chi vi assisterà.

Tradizione, qualità dei prodotti, musica e folklore, rinnovano quindi l’appuntamento con l’edizione 2018 della sagra, che punta a superare le eccezionali 100mila presenze dello scorso anno.

