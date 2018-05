Il tuning per alcuni potrebbe essere solo tempo speso per modificare auto in serie, ma non è così per molti ragazzi che amano far ascoltare la loro musica, senza superare i limiti concessi. Per Marcello il tuning è una passione, un vero e proprio stile di vita.

Nasce così un grande raduno di amici uniti dallo stesso interesse: ammirare le auto e ascoltare il sound. Tanti gruppi si ritrovano ogni venerdì nel parcheggio dello stadio San Nicola trascorrendo il loro tempo tra un drink ed un consiglio tecnico su pezzi meccanici e musicali.

“Tra di noi non ci sono teste calde, né dei pirati della strada” dice uno dei presenti. Sono dei ragazzi comuni che con le loro auto personalizzate vanno a fare la spesa, come chiunque altro. Una passione costosa se pensiamo che un’auto modificata può richiedere una spesa di 10 mila euro, ma che è in grado di attrarre molti appassionati. In estate più di cento macchine provenienti da Bari e dintorni si radunano attorno allo stadio.