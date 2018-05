Al Puglia Outlet Village, domenica 27 maggio, sarà ospite Giovanni Caccamo, uno dei cantautori italiani emergenti più interessanti. Il 27enne siciliano, scoperto da Franco Battiato, ha già vinto tra i giovani a Sanremo nel 2015 ed è arrivato terzo tra i big dello stesso Festival, l’anno successivo, a soli 25 anni.

Quello con il ragusano Caccamo è il secondo appuntamento (dopo il successone del fenomeno Rovazzi) della rassegna “Incontri D’Autore – La voce del cuore in musica e parole”, che si svolge a Molfetta nella piazza principale della Land of Fashion pugliese.

Anche in questa occasione, il programma-evento permette di conoscere un altro pezzo della musica italiana attraverso uno dei suoi nuovi interpreti più attraenti, in un contesto elegante come quello del Village pugliese, nel quale l’artista viene intervistato da alcuni grandi esperti di musica italiana.

Per l’occasione, Giovanni Caccamo alternerà alcune delle sue canzoni più note, come “Eterno”, “Ritornerò da te” e “Via da qui”, al racconto di se stesso nella vita quotidiana di artista, in modo da aprirsi del tutto al pubblico molfettese. L’evento sarà seguito anche dal programma di Radio Selene.