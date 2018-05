Giovedì 10 maggio alle 13:30 avrà inizio “Total Tonio”, il nuovo format di Pop Tv, progetto multimediale diretto dal giornalista Valter Cirillo, autore del programma, insieme al docente di religione e giornalista Antonio Carbonara, presentatore e non solo.

Con serietà e in maniera semplice, ma soprattutto con toni simpatici e leggeri, in ogni puntata saranno affrontate tematiche di attualità. Si cercherà di fare il punto su varie questioni, cercando di mostrare tutti i possibili punti di vista, con l’auspicio di far riflettere lo spettatore, strappandogli anche e spesso, il sorriso.

“Mi auguro – commenta Carbonara – che lì dove si sorriderà sarà possibile anche cogliere il senso del messaggio che si intende lanciare al pubblico per una maggiore riflessione. Il passato cinematografico ci insegna che attraverso la risata o la comicità si è riusciti a raggiungere spesso l’obiettivo preposto, spero che la mia semplicità di scena possa accattivare l’attenzione del web, canale fondamentale per raggiungere tanti”.

L’indirizzo al quale collegarsi per vedere la puntata in diretta streaming è www.poptelevision.it, ma le possibilità di arrivare alla puntata sono numerose. La stessa infatti sarà pubblicata prima sulla pagina Facebook Poptv Italia e poi anche su Youtube.

Nella prima puntata si parlerà di immigrazione. Si metteranno in evidenza luci e ombre di un fenomeno complesso, lo si farà interpellando personaggi del popolo e immigrati, sempre con uno stile rispettoso e accogliente.

“Nella prima puntata abbiamo messo in evidenza come il tema trattato sia ancora oggi un argomento delicato e abbastanza controverso. Per questo abbiamo voluto far emergere le questioni più serie ma con quella leggerezza necessaria che possa consentire di comprendere il fenomeno, dal quale spesso ci si allontana istintivamente perchè piuttosto prevenuti o indifferenti”.

A caratterizzare ogni puntata ci sarà un brano musicale originale scritto dallo stesso Antonio Carbonara, che canta e scrive canzoni sin dall’adolescenza. Originario di Capurso, le sue prime esperienze musicali sono state in duo con Luca medici, in arte Checco Zalone. Nella prima puntata sarà proposto “Puglia e libertà”, canzone scritta a seguito della conoscenza di un immigrato arrivato in Puglia dal Bangladesh con un barcone.