Sono oltre 40 gli iscritti alle selezioni per il Cellamare Summer Live 2018, il festival musicale pensato e organizzato dal Comune di Cellamare per l’estate. Purtroppo, però, soltanto in 15 parteciperanno all’atteso show dell’8 luglio.

Intanto il 12 giugno ci sarà la conferenza stampa di presentazione dell’evento al Castello Caracciolo: parteciperanno il sindaco Michele De Santis, il vicesindaco Giovanni Gigioia, l’assessora Fiorenza Carbonara, il produttore e musicista Ivan Heart, e il presentatore Michele Loprieno.

Ivan Heart, Direttore Artistico dell evento, ha precisato che è stato onorato e felice di aver avuto la possibilità di poter assistere al talento di tutti i partecipanti che hanno dedicato il proprio tempo per le selezioni e aggiunge che sicuramente ci saranno altre occasioni per poter promuovere la propria arte nei prossimi eventi musicali.

“Un doveroso ringraziamento – scrivono gli organizzatori – va quindi a lui Ivan per aver lavorato con grande professionalità e al Sindaco Michele De Santis e alla grande Fiorenza Carbonara, Assessore dal cuore grande che grazie alla sua sensibilità fa davvero tanto per il suo paese”.

Elenco Partecipanti Cellamare Summer Live 2018:

1. Walkman

2. Jonny Jasta

3. Elvio Gargano

4. Pasquale Barone

5. Francesco Salandra

6. The Cleverness

7. Elettra

8. Asia Inverardi

9. Lorena Fanelli

10. Indie Ferenti

11. Scarlet Storm

12. The After 9PM

13. Fresh 5

14. Arianna Piccolini

15. The Hovertone

1 di 1