La Parrocchia della Trasfigurazione di Bitritto ha ospitato dal 14 al 16 maggio, in occasione del mese della Madonna, la reliquia delle lacrime della Vergine Maria. “Un onore per tutta la comunità cristiana – dice don Mimmo -. Questi tre giorni per noi sono stati di festa perché nella nostra piccola chiesa abbiamo avuto il privilegio di ospitare una reliquia di così grande importanza”. La reliquia questa mattina è stata scortata dalla Polizia nel viaggio di ritorno a Siracusa.

Il cimelio fu sigillato nel 1954 e d’allora è custodito nella Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. Il miracolo risale al 1953 quando, nella casa di due giovani sposi, il quadro con raffigurata la Vergine Maria incominciò a piangere per 4 giorni. Le lacrime furono raccolte in una provetta per essere analizzate e l’8 maggio del 1954 è stata provata l’autenticità. “Da quel giorno – conclude don Mimmo – il Reliquiario viene portato nelle chiese che lo richiedono. Un modo per avvicinare i fedeli alla parola del Signore”.

1 di 5