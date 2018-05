Il Libertà, nonostante sia un quartiere vivace, dimostra di essere un rione dalle grandi potenzialità, fatto da gente per bene. La stessa gente che ha permesso a un gruppo di ragazzi del quartiere e non, di partecipare ad un torneo nazionale di calcio, che si svolgerà dal 25 al 27 Maggio a Cesenatico.

Sogno divenuto realtà, grazie all’impegno di alcune persone come Massimo Sblendorio, Nicola Cirillo, Domenico Dentamaro, Alessandro De Bari, impegnate in maniera volontaria nel sociale e che seguono questi ragazzi da diverso tempo.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di diversi sponsor e soprattutto senza l’aiuto di quella parte per bene di quartiere, che spesso non viene menzionata nelle cronache quotidiane.

“La risposta più che positiva dei cittadini a questa piccola manifestazione è il segnale che il quartiere vive – sottolinea Alessandro De Bari, uno degli accompagnatori – Bisogna lavorare su come coinvolgere tutto il Libertà, su come coinvolgere e stimolare la gran parte di gente per bene che lo vive, affinché lo stesso faccia parlare di se per il bene che i suoi stessi cittadini sono in grado di fare”.