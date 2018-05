La conservazione del dente naturale non solo in teoria ma anche in pratica: è questo il tema del corso organizzato dal Centro di Formazione in Medicina e Odontoiatria Alessandro Nisio di Bari dal titolo “Endodonzia nella pratica quotidiana”.

L’argomento è piuttosto dibattuto, perché è il futuro per la salute dentale e rappresenta la vera, eterna sfida che ogni dentista porta avanti tutti i giorni: la ricerca di una strada per conservare i denti che madre natura ci ha dato, più a lungo possibile.

Si tratta di un progetto culturale di formazione continua, il primo a Bari e nel sud Italia, che capace di ospitare relatori di fama internazionale come il professor Pio Bertani: “Credo che il salvataggio del dente naturale debba essere un obiettivo primario. I ragazzi si sono dimostrati molto soddisfatti e entusiasti di questa esperienza”.