Mercoledì 11 Aprile, dalle 20 alle 24, si terrà la prima edizione del Food and Live Music Event: 3 artisti del barese calcheranno il palco dell’Anche Cinema, con l’obiettivo di potenziare la sinergia fra artisti e aziende enogastronomiche della città.

“Il nostro è un progetto innovativo, che mira a promuovere i prodotti simbolo della nostra terra: la musica e la nostra cucina” sono le parole di Silvio Tempesta, uno degli organizzatori dell’evento. Facendo della pubblicità bidirezionale il suo punto di forza, l’evento mette in comunicazione queste due facce dell’eccellenza della terra di Bari, attraverso la distribuzione, insieme al biglietto del concerto, di un carnet di sconti e promozioni da riscuotere presso le aziende aderenti.

Sui partners commerciali si è espresso anche l’altro organizzatore dell’evento, Umberto Marzi: “Diverse sono le aziende che hanno aderito al nostro progetto: da un’istituzione quale lo storico e ottimo Panificio Sorelle Arciuli, ad Hamp – Hamburgeria di Puglia, rinomato e affermato pub pugliese nel cuore della città, insieme al Noise Art Brewery, che letteralmente dispensa arte come fosse birra, partendo verso gli autentici e freschi sapori salentini de La Puccia Paccia Bari, per tornare in terra di Bari e ai prodotti delle nostre campagne, posti sugli scaffali della fidata La bottega Campagna Amica – Coldiretti. Il tutto nella splendida e prestigiosa cornice dell’Anche Cinema.”

Gli artisti che si esibiranno sono:

ORSON: progetto solista di Cataldo Bevilacqua, già leader dell’apprezzatissima dream-pop band pugliese Barbados.

SIDI: batterista e producer che fonde l’improvvisazione con patterns catturati da oggetti della quotidianità.

Funk’ n’ Nigiaz: band che unisce la black music al canto lirico e rap per una vera performance di stili misti e improvvisazione in un approccio coinvolgente con il pubblico.

È inoltre previsto l’allestimento, nello spazio polifunzionale dell’Anche Cinema, di un’esposizione di prodotti e servizi di giovani imprenditori musicali locali.

L’evento è stato organizzato da Umberto Marzi e Silvio Tempesta, due laureandi in Commercial Music presso la University of the West of Scotland con sede campus al MAST di Bari, in collaborazione con Anche Cinema.