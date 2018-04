Sono passate solo 48 ore da un grande evento che è ancora vivo nella mente e negli occhi di tanti baresi, dell’Associazione Party in Moto e non solo. Domenica scorsa, come ormai da tradizione consolidata, Bari è stata inondata e attraversata da centinaia di Motociclisti per il “Party in moto”

Decine e decine di Bikers, dopo aver assistito alla celebrazione della Santa Messa presso la Basilica di San Nicola e dopo aver ricevuto la Benedizione relativa dal Priore della Basilica Padre Distante, hanno voluto insieme a tanti cittadini, Associazioni e Autorità presenti sottolineare a più voci il vero Tema della manifestazione: il Rispetto della Donna. Rispetto che riteniamo debba esserci 365 giorni all’anno verso Colei che rappresenta la vera Madre della natura umana.

Nel dare a tutti l’appuntamento al prossimo anno – sottolinea Sergio Fanelli – ringraziamo l’Assessorato al Welfare, l’assessorato allo sport, il Sindaco Antonio De Caro, l’assessore Carla Palone, che ha partecipato attivamente a tutta la manifestazione, il vicepresidente Lorenzo Leonetti, che ci ha supportato nella organizzazione dell’evento stesso; il Questore e le encomiabile supporto della squadra volante con i suoi motociclisti , il comandante Michele Palumbo e la polizia municipale; il Priore Padre Distante che ha celebrato la Santa Messa e a seguire la benedizione; tutto lo staff di Party in moto e infine, ma non per ultimo, ringraziamo con un abbraccio la mamma di Noemi che inaspettatamente ci ha onorati con un messaggio di congratulazioni”.