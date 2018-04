Tappeto rosso per Gianna Nannini, in concerto il 18 aprile al Pala Florio di Bari. Dopo il grande successo delle quattro anteprime, sold out lo scorso dicembre, e della leg europea con una serie di concerti nelle più importanti città della Germania, Gianna Nannini arriva in città con il suo FENOMENALE – IL TOUR.

La rocker sarà sui palcoscenici delle più importanti città italiane con una formazione d’eccezione che vedrà Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.

FENOMENALE – IL TOUR riproporrà le canzoni del nuovo album di inediti AMORE GIGANTE e tutti i più grandi successi della cantante tra cui ‘Scandalo’ e ‘Aria’.

I biglietti del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili online su TicketOne (www.ticketone.it) e nei punti vendita autorizzati.