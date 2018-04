L’approccio è quello libero e anticonvenzionale di un artista che ha esordito come writer accantonando, quasi per paradosso, tutto il piglio di irriverenza e provocazione che fa della street art la più efficace espressione visiva di denuncia sociale. E’ infatti nella produzione degli ultimi quattro anni che Sario De Nola cambia radicalmente linguaggio, a cominciare dalla tecnica e dagli strumenti, mettendo da parte bombolette spray e font grafici; come supporto ha sostituito i muri della realtà urbana alle tavole dipinte ad acrilico, scegliendo di cambiare totalmente registro.

Della dimensione “esterna” dell’arte di strada mantiene l’immediatezza e quell’audacia che esclude qualsiasi realizzazione programmatica dell’opera, posando però l’attenzione sull’aspetto più personale e recondito della sua essenza interiore, agendo direttamente sul piano delle emozioni. Due poli apparentemente antitetici che Sario De Nola riesce a combinare, facendoli diventare due facce della stessa medaglia, senza che l’una possa precludere l’altra, seppur rimanendo ben distinte. Da qui viene la scelta di abbandonare qualsiasi traccia che rimandi a figure, forme o linee.

“Ho eliminato ogni elemento che possa fornire una chiave di lettura, per evitare che l’opera venga interpretata in maniera oggettiva da chi la osserva. Questi sono frammenti di ricordi, non di storie, ma di sensazioni che ho deciso di raccontare visivamente, anziché narrarle in maniera figurativa – spiega l’artista, originario di Altamura- Sono come dei fermo immagine di un’unica pellicola in movimento”. Il risultato di quest’operazione formale è nel magnetismo e nella forza dirompente dei dipinti esposti da 206, la giovane galleria che da qualche tempo non fa mancare al quartiere San Pasquale la presenza di uno spazio culturale.

L’allestimento, curato dal direttore artistico Pierluigi Bosna, anche lui pugliese ma attivo a Milano come grafico e scenografo, adotta la soluzione della passerella, creata ad hoc per la mostra. Concepita come un murale che si allinea con il mood underground della galleria, è un elemento che unifica e crea una continuità tra le due aree espressive da cui De Nola attinge. Un percorso che traccia una superficie continua in cui i toni caldi e rarefatti si diluiscono con le tinte liqueformi delle gamme fredde.

Fino al 30 marzo

Ingresso libero

Galleria 206

Via Dei Mille 206

Dal giovedì alla domenica

18.00- 21.00

1 di 6