Contest “Premio Maggio”, il cantautorato di Rosita sbaraglia i rivali durante la prima semifinale. Siamo alle ultime fasi del concorso che precede l’ormai tradizionale appuntamento con il concerto del 30 aprile all’Arena della Pace di Japigia.

La prima semifinale, andata in scena il 6 aprile, ha sancito la vittoria di Rosita, la sua esibizione ha entusiasmato anche il pubblico giunto per acclamare e votare gli altri gruppi in gara. L’indie dei Witty Ticky Ray, il pop degli Stereotapes e il grunge de Le bande nere non hanno conquistato la giuria tecnica, il cui voto pesa per il 60% del totale, contro il 40% della giuria popolare, che ha scelto invece Witty Ticky Ray.

Rosita dunque accede di diritto alla finale, gli altri se la dovranno vedere col social contest, una votazione che si effettuerà su Facebook e darà l’opportunità a una band tra le eliminate di giocarsi un’altra chance. Venerdì 13 aprile toccherà a Maëlys, Walter Celi Duo, Violent Scenes e Raft. La finale del 20 aprile decreterà il gruppo vincitore, in premio l’apertura del concerto.

Location delle fasi finali del percorso che ogni anno cerca e promuove la migliore musica emergente pugliese è il Quadrato Rosso, spazio dedicato al co-working e alle politiche di aggregazione e socializzazione fortemente voluto proprio nel quartiere Japigia e in Piazza della Pace.

Settimo compleanno per il Premio Maggio, evento targato CGIL Bari con il sostegno di CGIL Puglia. La manifestazione nata nel 2012 nell’ambito delle iniziative legate ai festeggiamenti della Festa del Lavoro si terrà all’interno dell’Arena della Pace di Bari, presso l’Ipercoop di Japigia, che come ogni anno ospiterà artisti di punta del panorama indie italiano ed europeo: Erica Mou, Joan Thiele, Colapesce, Willie Peyote e Clap Clap.

Piazza della Pace il 30 aprile torna a riunire impegno politico e sociale in una manifestazione che guarda ai diritti della musica e del lavoro e si propone come un’occasione di confronto attivo sul territorio grazie anche alla sua “cittadella culturale” allestita nella Creative Zone attorno al palco con progetti innovativi, artisti, artigiani, associazioni, attività solidali e di impegno sociale insieme a giovani idee di imprenditoria.

