Mani in pasta e dolci degustazioni per l’evento FoodAddiction a Bari il 23 marzo. L’appuntamento organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, spalanca le porte del noto show-room d’arredo a tutti gli amanti della buona cucina.

Didattica, laboratori, degustazioni: un’esperienza culinaria raffinta e unica, curata dalle sapienti mani di food coach e artigiani del cibo. Ciliegina sulla torta, lo show-cooking della food blogger di iFood Patrizia Laquale. Il suo è un curriculum degno di nota, sommelier Ais, maestra di cucina e autrice del libro “A tavola con amore: una ricetta per ogni emozione”.

Le emozioni sono l’ingrediente segreto di ogni ricetta perché, come afferma la blogger, “Non si mangia solo per fame, ma per conquistare, sedurre, consolare, ringraziare e condividere”. La regina indiscussa dell’appuntamento sarà la pasta frolla: biscotti, crostatine, torte e cestini al gusto di tè, arancia e frutti rossi. Non resta che rimboccarsi le maniche, impastare, infornare e gustarne il sapore.

L’evento, totalmente gratuito, si svolgerà alle 18:30 presso lo Scavolini Store Bari in via Napoli 353 Bis.

