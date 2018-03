Ermal Meta fa tappa nella sua città. Il cantautore albanese, naturalizzato italiano dopo essersi trasferito a Bari all’età di 13 anni, dopo il grande successo della canzone cantata in coppia con Fabrizio Moro, “Non mi avete fatto niente”, vincitrice del Festival di Sanremo e disco d’oro, presenterà il suo nuovo album.

L’appuntamento è fissato per venerdì 30 marzo, alla Feltrinelli di via Melo, e sarà un occasione per sentirlo cantare alcune canzoni contenute nell’ultimo disco “Non abbiamo armi”. Il firmacopie inizierà alle ore 16.30 e per l’autografo basterà comprare una copia del suo nuovo album.