Le tipiche ricette pugliesi preparate e rivisitate da chef in erba. Va in scena all’Istituto alberghiero di Castellana Grotte il primo Trofeo del Mediterraneo “Angelo Consoli” dedicato ai ragazzi dei corsi serali. Il concorso, organizzato in collaborazione con la “Fondazione Consoli”, è stato istituito per celebrare uno dei più grandi chef europei del XX secolo.

Una sfida all’ultima ricetta che vedrà impegnate 7 scuole: oltre allo stesso Consoli Pinto anche l’Aldo Moro di Santa Cesarea Terme (Le), il Centre de Formation Touristique de Hammamet (Tunisia), l’Ettore Majorana di Bari, il Gioacchino Rossini di Napoli e il Guglielmo Gasparrini di Melfi.

Protagonisti del concorso saranno i quattro ideati dal cavalier Consoli: Agnello alla contadina, orecchiette alla barese, polpo in umido e patate e infine tiella barese riso patate e cozze. La ricetta base è quella classica, ma l’interpretazione è libera: i concorrenti dovranno usare in maniera innovativa gli ingredienti originali delle ricette prestando però sempre attenzione al profilo calorico e nutrizionale del piatto.

A giudicare i piatti preparati dagli studenti ci sarà una giuria d’eccezione: da Franco Laterza, presidente onorario e docente del Consoli Pinto, Maria Cicorella, chef 1 stella Michelin del ristorante Pashà, Patrick Terrien, chef de cuisine chez Le Cordon Bleu di Parigi, Anna Maria Di Gregorio, chef del ristorante Falso Pepe di Massafra, Clementina Fusaro, food blogger e responsabile di “Cuore della Puglia”, e infine Giuseppe De Lucia, sous chef del ristorante Pashà, premio internazionale di cucina 2015 nel Mitchigan.