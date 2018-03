Sono quattro candeline quest’anno per il Festival SEMI – Nuovi Orizzonti Naturali interamente dedicato ai temi della natural life e a stili di vita alternativi, a cura di Semi Aps e Areté Ensemble. Il primo appuntamento è fissato per sabato 10 marzo al Laboratorio urbano “La Cittadella degli artisti” di Molfetta con Soul School: una giornata ricca di laboratori, tavole rotonde, musica, arte, libri, teatro, cinema, tutto a misura di bambino.

Il Festival SEMI alla sua quarta edizione si conferma un appuntamento fisso per coloro che vogliono informarsi sulle nuove possibilità di crescita legate alla natura, all’umanità, ma anche alla tecnologia e ad un loro connubio virtuoso. L’obiettivo è raggiungere una maggiore consapevolezza possibile nelle scelte che ognuno di noi compie ogni giorno, proprio attraverso la condivisione e l’informazione.

Ospite speciale di questo appuntamento la nota scrittrice, consulente televisiva per FOX Tv, nonché creatrice del metodo educativo “Bimbiveri”, Roberta Cavallo. Con i suoi 5 libri best seller è l’autrice più letta e seguita in Italia dai genitori negli ultimi anni, conquistando oltre 100.000 famiglie italiane e diverse classifiche di vendita, come quelle di Amazon e Ibs, e registrando il tutto esaurito nei suoi tour in giro per l’Italia. Roberta Cavallo aiuterà i genitori a comprendere e a “leggere” i comportamenti dei figli in ogni fase di crescita ritrovando la sicurezza e la gioia di fare sempre le scelte giuste al momento giusto.

Sarà lei la protagonista dell’edizione 2018 del Festival SEMI per l’appuntamento Soul School dedicato alla condivisione dei percorsi educativi alternativi ed integrativi a quelli comuni. Il festival anche questa volta ha chiamato a raccolta diverse realtà nazionali e regionali, associazioni, esperti, asili nel bosco per confrontarsi sulle nuove possibilità di crescita legate al gioco e alla natura.

Dunque l’appuntamento per seguire il Festival SEMI, realizzato in collaborazione con PianetaVerde EcoEventi, Teatro kismet Opera, Fondazione SAT/Maggio all’Infanzia, Cittadella degli artisti e Cinethic è, per sabato 10 marzo a partire dalle ore 10 nella splendida cornice della Cittadella degli artisti a Molfetta (Via Bisceglie 775). Tutte le attività sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

