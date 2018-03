“Era il 1994 e avevo 13 anni. Arrivavo in una città che non conoscevo, incontravo persone che non avevo mai visto prima e ascoltavo una lingua che non parlavo. Dopo tutti questi anni la città di Bari mi consegna le sue chiavi e io mi sento onorato, commosso e grato di riceverle. Non aprono porte, ma i miei ricordi più teneri e profondi. Grazie di cuore”. Sono frasi estratte da un lungo post pubblicato sulla propria pagina facebook da Ermal Meta, il cantautore albanese, ma barese di adozione, che stamattina ha ricevuto dal sindaco, Antonio Decaro, le chiavi della città di Bari.

“Consegnare le chiavi della città a Ermal Meta – ha detto il sindaco – che nella nostra città è arrivato a 13 anni e che qui è cresciuto, muovendo i primi passi del suo straordinario percorso artistico, ha per me un valore particolare: significa affidare ad uno dei musicisti più talentuosi del panorama musicale contemporaneo il segno di un legame con la città di Bari. È vero: queste chiavi non aprono porte, ma consolidano relazioni profonde, costruite nel tempo, e così può accadere che aprano i ricordi più teneri e profondi di un artista che in pochi anni si è fatto conoscere e amare da milioni di persone”.

“La sua è una storia bella, la storia di chi ha avuto la forza e il coraggio di inseguire i propri sogni senza mollare mai, ed è arrivato al successo grazie alla passione e al talento che tutti oggi abbiamo la fortuna di conoscere – ha aggiunto Decaro -. Per questo ci piacerebbe averlo al nostro fianco come testimone di una città, la nostra, che da sempre è crocevia di popoli e che dall’incontro tra storie e culture diverse ha tratto la propria identità, sotto l’egida di San Nicola. Oggi, per me, è un vero onore consegnare ad Ermal Meta le chiavi della città di Bari”.

Durante la cerimonia il sindaco ha donato ad Ermal Meta la maglia “Autism is….. nu casin n gap!!!!” realizzata dall’associazione ASFA Puglia ricordando che il 2 aprile prossimo è la Giornata Internazionale per promuovere ed aumentare la consapevolezza della società sulle problematiche che vivono le persone con disturbi dello spettro autistico.

1 di 6