Domenica 8 aprile al New Demodè Club di Modugno sarà ospite Francesca Michielin. Dopo il clamoroso successo di “Vulcano”, la cantante vincitrice del talent show X Factor porta in giro per l’Italia il nuovo singolo “Io non abito al mare”.

Il singolo, scritto dalla Michielin, per la prima volta in collaborazione con Calcutta, esalta la difficoltà di comunicare, la differenza che c’è tra sentire ed ascoltare e gli ostacoli in mezzo alle nostre parole.

Una della canzoni d’amore più coraggiose perché, nell’incomprensione generale e nella tensione di un mondo di relazioni forzatamente passionali, c’è voglia di abbracciarsi, di non avere paura di mostrare quel lato del sentimento che è pura tenerezza. Quest’ultima viene “censurata” proprio sulla foto di copertina del singolo, dove l’abbraccio è nascosto dai pixel, derubandolo così di definizione e intensità.

I biglietti sono già in vendita Ticketmaster.it, Ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e il prezzo del biglietto è di 28,70 euro, compreso i diritti di prevendita.