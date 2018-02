Nei vicoli della città vecchia, oggi alle ore 18, avrà inizio il “Carnevale 2018 a Barivecchia”, manifestazione organizzata dal circolo Acli-Dalfino. Un evento all’insegna del buon cibo, con la distribuzione del calzone di cipolla e della focaccia barese, accompagnata da gruppi musicali, la sfilata delle maschere di carnevale e il funerale di Zii Rocche.

Il corteo partirà alle ore 18 da piazza Cattedrale, passando per via Dottula, piazza Chiurlia, via Roberto il Guiscardo, piazza Ferrarese, corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, Castello svevo con il ritorno alla Cattedrale. Protagonisti dell’evento la sfilata delle maschere e del carro funebre di Zii Rocche per salutare la fine del carnevale. Alle 20 seguirà il processo a Zii Rocche con la condanna.

Per i più golosi i festeggiamenti inizieranno alle 20:15 con la Sagra del calzone di cipolla grazie alla partecipazione dell’associazione Panificatori della provincia di Bari. il tutto accompagnato da gruppi folkloristici e musicali.

La manifestazione si concluderà con lo spettacolo di Renato Ciardo alle 21 e seguirà in piazza Ferrarese la discoteca con balli di gruppo fino alle ore 22:30. La serata sarà condotta da Radio Popizz.