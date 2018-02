Venerdì 9 febbraio alle 20:30 a Bari proseguono «Le notti del Borgo Antico», evento promosso e organizzato daVallisa Cultura Onlus. Per la rassegna artistica «Arte a Santa Teresa», a Santa Teresa dei Maschi andrà in scena una performance artistica di grande suggestione: è intitolata «Come colori di luce», e sarà l’artista Miguel Gomez, con una lectio magistralis, a presentare colori, oggetti, paesaggi, astrazioni, con i seducenti e infiniti comportamenti dei colori nelle varie situazioni di luce. Sarà un viaggio tra i colori e i loro significati, tra lefrequenze di luce, nei colori come terapia, il vero “colore dei colori”, lanatura maestra delle loro miscelazioni, il colore da Caravaggio a Kandinskij, il colore e isuoni, e molto altro ancora.

L’ingresso per ciascuno degli appuntamenti della rassegna «Le notti del Borgo Antico» è riservato ai possessori della tessera socio Vallisa Cultura Onlus (costo 5 euro). Per tutte le informazioni relative alle rassegne di cinema, arte e musica si può chiamare l’infotel 337.832.542. Pagina Facebook: Vallisa Cultura Onlus.

MiguelGomez già da piccolo conosce e frequenta gli atelier di PabloPicasso e Bernard Buffet. Ma è l’incontro con Salvador Dalì che segnerà definitivamente la sua strada, avvicinandoloall’arte in tutte le sue forme ed espressioni. Frequenta il liceoartistico a Bari e a 19 anni, per circa un anno, gira l’Europa comeartista di strada. Rientra in Italia e frequenta l’Accademia diTorino. Dal 1987 al 1994 si dedica all’incisione collaborando conartisti quali Emilio Greco, Aligi Sassu, Renzo Vespignani, EnricoBaj.

Dal 1994 si dedica alla ricerca di nuove espressioni artistichee dal 2009, oltre che con la pittura, Gomez si esprimeattraverso la body art, la performance art, la video art einstallazioni. Nel 2013 collabora, producendo un video art eperformance, per l’artista Vincenzo Lo Sasso (artista che fatto partedella factory di Andy Warhol), partecipando con un video art “Thecreature of birth and sorrow”, alla mostra “I fiori dell’aglio”e con una performance “Naked time”, sempre alla mostra diLo Sasso (“Mater il futuro I love my ghost”), nei Sassi diMatera.

Sempre nel 2013 collabora con una sua performance di body artalla mostra antologica del M° William Tode, ultimo artista viventedel gruppo dei neorealisti ed ex direttore dell’ufficio studi delmuseo degli Uffizi di Firenze. Lo studio/Atelier è situato in unachiesa del 1600, Santa Teresa dei Maschi, nel borgo antico di Bari.Gomez ha esposto a: Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg, Amsterdam, NewYork, Londra, Sidney, Parigi, Roma, Atene, Bari, Matera, Cerignola,Policoro, Ascoli Satriano, Pazin (Croazia), Buje (Croazia), Parma.Curatore di eventi Internazionali quali “Women in…Art”, “Xchange”, attualmente è art director di Bibart Biennale di artecontemporanea di bari e area Metropolitana.

1 di 2