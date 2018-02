In questo mese, gli appassionati della musica indie italiana, hanno un appuntamento a cui non possono rinunciare. Domenica 18 marzo al Teatro Petruzzelli l’artista calabrese metterà in scena uno spettacolo teatrale fuori dal comune per un cantautore con “Brunori a teatro. Canzoni e monologhi sull’incertezza”. Sarà a Lecce il 4 aprile e a Martina Franca il 5 aprile.

Dopo un 2017 ricco di riconoscimenti tra cui la Targa Tenco con “La Verità” e il disco d’oro per “A casa tutto bene”, l’ultimo album di inediti, Brunori Sas è pronto a cimentarsi con una nuova avventura teatrale.

Il cantautore dopo la fortunata esperienza del 2015, porterà in scena uno spettacolo unico nel suo genere fatto di musica e riflessioni, che si rifà allo stile del teatro-canzone e della standup comedy. Dario, insieme alla sua band, alternerà ai brani cantati intermezzi parlati, descrivendo il mondo contemporaneo col suo stile inimitabile che coniuga profondità conleggerezza, sacro con profano e lo sguardo lucido e sentimentale che caratterizza la sua poetica.

Per chi conosce Dario Brunori sa che sarà un percorso tra il riso e il pianto, dove l’unica certezza è l’incertezza.