Polignano a mare sarà di nuovo teatro di evoluzioni mozzafiato e tuffi spettacolari. La città di Domenico Modugno è infatti per la quarta volta consecutiva tra location della Red Bull Cliff Diving World Series. Questa edizione, però, avrà un sapore speciale: Polignano avrà infatti l’onore di ospitare la finalissima.

La decima edizione del campionato di tuffi dalle grandi altezze più adrenalinico del mondo farà tappa nelle location più affascinanti tra paesaggi naturali incontaminati e città storiche. Si parte dagli Stati Uniti per poi proseguire in Spagna, Portogallo, Svizzera, Danimarca e Bosnia e Erzegovina. Il gran finale in Puglia.

Ovviamente gli occhi di tutti gli italiani saranno puntati sull’italiano Alessandro De Rose, unico atleta azzurro in gara che torna sulla piattaforma dei 27 metri forte di un’incredibile 2017: la prima vittoria in carriera, conquistata proprio nella tappa di Polignano davanti a 50mila tifosi e l’inaspettato Bronzo ai Mondiali di Budapest, gli hanno infatti permesso di entrare come atleta titolare nella World Series di quest’anno, consacrandolo a tutti gli effetti tra i più forti del campionato.