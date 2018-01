Domenica 28 gennaio, allo spettacolo delle 20,40 al Multicinema Galleria di Bari, in corso Italia 15, arriverà Luciano Ligabue. Il rocker in persona presenterà il suo nuovo film da regista, Made in Italy, in uscita da giovedì 25 gennaio. Ligabue saluterà il pubblico in sala prima della proiezione del film, che vede nel ricco cast Stefano Accorsi e Kasia Smutniak,

prodotto da Domenico Procacci e distribuito da Medusa Film.

Il film – la terza regia del cantautore di Correggio – si ispira all’omonimo album, uscito nel novembre 2016 e composto da 14 brani legati fra loro (concept disc), con al centro il personaggio di Riko, definito da Ligabue un suo alter ego. «Una delle vite che avrei potuto fare io se non fossi diventato un cantante», ha affermato Liga.

Made in Italy è una tormentata dichiarazione di amore verso il nostro Paese, raccontata con le parole e la musica di Ligabue, proprio attraverso lo sguardo di Riko, un uomo onesto alle prese con una vita in cui tutto sembra essere diventato improvvisamente precario: il lavoro, il futuro, i sentimenti.

Ma se a volte rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre: c’è un matrimonio da difendere e riconquistare, ci sono amici su cui contare e una casa da non vendere. Riko decide di mettersi in gioco e prendere finalmente in mano il suo destino.

