In occasione dell’uscita del suo terzo film, Made in Italy, nelle sale dal 25 gennaio, Luciano Ligabue farà tappa anche in Puglia. L’appuntamento è al The Space Cinema del Parco Commerciale di Casamassima il 28 gennaio alle 18.00.

“Made in Italy”, scritto e diretto da Luciano Ligabue (già regista di Radiofreccia e Da zero a dieci) vede nel cast Stefano Accorsi e Kasia Smutniak ed è ispirato all’omonimo concept album dell’artista, uscito nel novembre del 2016.