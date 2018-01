La Ruota panoramica, che tanto sta facendo parlare di sé, su richiesta degli stessi gestori, resterà a Bari fino ad aprile, invece di andar via nel mese di marzo. A renderlo noto ci ha pensato l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone, in collaborazione con la Confcommercio e il presidente della Camera di commercio, Sandro Ambrosi.

La grande Ruota, installata in largo Giannella inizialmente per il periodo delle festività natalizie, accoglierà ancora centinaia di visitatori e curiosi fino al weekend successivo alle festività pasquali, in modo da permettere ancora a chi non ha avuto modo di salirci di fare il proprio giro, approfittando delle prime giornate di primavera.

“La ruota panoramica è stata forse l’attrazione più fotografata e raccontata di Bari degli ultimi mesi – ha detto Carla Palone -. Tutti, grandi e piccini siamo stati almeno qualche minuto con il naso all’insù ad osservare questa sorta di gigantesca giostra, meravigliati dalla sua bellezza che, se possibile, rendeva a sua volta ancora più bello il nostro lungomare. Siamo contenti inoltre che, dopo un naturale scetticismo iniziale, sono stati migliaia i cittadini che hanno apprezzato questa attrazione e che hanno accolto questa novità”.

“Anche per questo abbiamo accolto con favore la richiesta dei gestori di restare a Bari oltre la prima scadenza concordata e permettere ad altre persone di godere della magia della ruota approfittando delle feste pasquali. Ringrazio ancora una volta il Comando della III Regione aerea per averci concesso lo spazio e il tempo per questa proroga”.