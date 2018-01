Emma Marrone continua il suo giro dell’Italia per presentare il suo nuovo album “Essere qui” e giovedì 1 febbraio farà tappa alla Feltrinelli di Bari dove incontrerà i Fan e firmerà le copie del suo ultimo cd. L’appuntamento è in via Melo alle ore 14.

Emma Marrone torna a oltre due anni di distanza dall’ultimo album di inediti “Adesso”. La cantante appare più evoluta, matura e consapevole con un disco che mette la musica al centro, senza paura di confrontarsi con un sound internazionale e un nuovo linguaggio vocale, che definisce appieno la sua attuale personalità. “Essere qui” è un disco di undici tracce che mostra una femminilità concreta, carnale e ottimista. Senza però perdere il senso della realtà.

Per consentire il regolare svolgimento del firmacopie della cantante sono state previste con ordinanza le seguenti limitazioni al traffico: Dalle 13 e fino al termine delle esigenze, è istituito il ‘divieto di transito’ su via Melo, nel tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo. Dalle ore 7 fino al termine delle esigenze di ordine pubblico, è istituito il ‘divieto di sosta – zona rimozione’ su

via Melo, ambo i lati, tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo;

via Principe Amedeo, lato numerazione civici pari, tratto di circa 20 metri, compreso tra via Melo ed il civico 36.