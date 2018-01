Domani a Bari arrivano i Måneskin, il gruppo musicale arrivato secondo al talent X Factor, che sta spopolando tra grandi e piccini. La loro prima tappa in Puglia è il firmacopie alla Feltrinelli di via Melo. L’inizio è previsto intorno alle 15:30.

In previsione della grande affluenza, la Polizia Locale ha predisposto alcune limitazioni per la circolazione:

– dalle ore 13.00 fino al termine delle esigenze di ordine pubblico, è istituito il divieto di sosta. La rimozione è prevista in via Melo, lato numerazione civici dispari, nel tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo e in via Principe Amedeo, lato numerazione civici pari, per circa 20 metri, compreso tra via Melo ed il civico 36.

– dalle ore 15.30 è istituito il divieto di transito su via Melo, nel tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo, fino al termine delle esigenze.

