Il Natale di Bitonto si accende sopratutto per i più piccoli con un cartellone di giochi e spettacoli ad ingresso libero, pensato per soddisfare le esigenze di tutti i piccoli residenti.

Si parte questo pomeriggio, a Palombaio, nell’auditorium parrocchiale alle 18.30 con lo spettacoli di burattini “Storia del Natale”, a cura dell’associazione La chiave di Davide. Domani, alle 17 nel foyer del teatro traetta, per la stagione teatrale dei ragazzi, l’associazione MaDiMù metterà in scena una perfomance di burattini dal titolo “Il Natale rubato”. A seguire, alle 19.15 lo spettacolo “Il naso del cammelllo” dell’associazione “La chiave di Davide”.

Venerdì 29 dicembre dalle 17.30 alle 20 nella villa Sylos ci sarà il Ludobus e giochi di una volta a cura della cooperativa Zoorba, e alle 19 lo spettacolo “Il dono del re” dell’associazione La chiave di Davide.

Sabato 30 dicembre dalle 17.30 alle 20 a Mariotto in villa Jannuzzi tornerà il Ludobus e giochi di una volta a cura della cooperativa Zoorba.

Martedì 2 gennaio il Ludobus sbarcherà a Palombaio, nell’auditorium parrocchiale, sempre dalle 17.30 alle 20. Alle 18, invece, in villa Sylos a Bitonto si terranno gli spettacoli di burattini “Storia del Natale” e alle 19 “Il naso del cammelllo” a cura dell’associazione La chiave di Davide. Alle 19, in villa Jannuzzi a Mariotto, l’associazione MaDiMù proporrà lo spettacolo di burattini “Eccolo!”.

Mercoledì 3 gennaio il Ludobus e i giochi di una volta torneranno a Bitonto, alle 17.30 alle 20 in villa Sylos. Alle 18.30 a Mariotto, in villa Jannuzzi, invece l’associazione La chiave di Davide metterà in scena lo spettacolo di burattini “Il dono del re”.

Giovedì 4 gennaio ancora Ludobus a Mariotto dalle 18 in villa Jannuzzi, mentre alle 18.30 in villa Sylos a Bitonto si terrà lo spettacolo “Il Mistero della Roccia”, a cura dell’associazione La chiave di Davide.

Venerdì 5 gennaio a Bitonto al teatro Traetta la compagnia Crest metterà in scena “Biancaneve, la vera storia” (Per info e biglietti 080/3742636). Alle 19 a Mariotto in villa Jannuzzi ancora uno spettacolo di burattini dal titolo “Caccia al mostro” dell’associazione Cavalieri Erranti.

Infine, domenica 7 gennaio alle 18 in villa Sylos a Bitonto la programmazione si concluderà con lo spettacolo di burattini “Caccia al mostro” dell’associazione Cavalieri Erranti.

