In collaborazione con:

Nella nuova puntata di Doctor Smart, accomodato in poltrona per rispondere alle domande dei follower selezionate da Mari Lorusso, c’è il dottor Gabi Veronico, farmacista, con lui si è parlato di un argomento di strettissima attualità, l’influenza e il vaccino antinfluenzale.

“Si tratta di una malattia causata da virus che infettano le vie aeree, quindi naso, gola e polmoni. Tra i sintomi dell’influenza abbiamo l’insorgenza improvvisa di febbre molto alta, mal di gola e dolori articolari, nel soggetti anziani o nei bambini molto piccoli possiamo avere anche nausea, diarrea e vomito. Si guarisce nell’arco di una settimana, dieci giorni”.

“Si trasmette – ha spiegato il dottor Veronico – in via diretta tramite starnuti, colpi di tosse oppure quando ci si parla a distanza ravvicinata; in maniera indiretta quando ci sono dispersioni di goccioline di secrezioni su oggetti e superfici. Si previene con regole molto semplici, quasi banali, come per esempio lavarsi molto spesso le mani col sapone o con gel specifici a base alcolica. Cercare di prevenire l’influenza è importante perché può portare delle complicanze molto serie”.

“Ci sono almeno due motivi per cui bisogna vaccinarsi ogni anno – ha aggiunto -. Il primo è perché il virus tende a mutare le proprie sembianze durante l’anno, quindi quello dell’anno precedente risulta inefficace. Il secondo è che gli anticorpi generati da vaccino tendono a scomparire dal nostro organismo nell’arco di un anno, rendendo necessaria una nuova vaccinazione”.

Quanto alla sicurezza dei vaccini, la risposta del dottor Veronico è categorica e senza ombra di dubbi: “Sono prodotti biologici sicuri, sottoposti a una serie di controlli accurati sia durante la produzione, sia durante la loro commercializzazione e somministrazione”.