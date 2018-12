In collaborazione con:

Tatuaggi, come capire se lo studio a cui ci si rivolge è sicuro e la dermopigmentazione. Sono questi gli argomenti che affrontiamo nella nuova puntata di Doctor Smart, rubrica del Quotidiano Italiano. L’ospite di oggi è Pierluca D’Aquino, tatuatore ma anche commissario italiano dell’UNI, Ente italiano di Normazione in materia di Tatuaggi, e presidente regionale CNA, Confederazione Nazionale Artigianato delle piccole e medie imprese in materia di benessere e sanità.

Nel momento in cui si decide di farsi un tatuaggio bisogna sempre informarsi sullo studio a cui si pensa di rivolgersi. Ed è proprio per questo motivo che Pierluca, essendo commissario dell’Uni, ci spiega in che modo capire se affidarsi o meno al tatuatore scelto. “Lo studio deve essere autorizzato, deve rispettare le norme, le attrezzature devono essere sigillate e aperte con i guanti davanti al cliente. Inoltre bisogna sempre farsi pulire la zona scelta con liquidi disinfettanti che tolgono i batteri presenti sulla pelle. Se tutte le regole igienico sanitarie vengono seguite, allora ci si può affidare al tatuatore”.

“Un consiglio che voglio dare a chi decide di farsi un tatuaggio – continua D’Aquino – è quello di seguire passo per passo le indicazioni che vengono date dopo l’esecuzione. Non bisogna mai seguire consigli per sentito dire o presi da internet, ma bisogna usare prodotti specifici per far si che non si formi alcuna infezione. Nel caso in cui c’è presenza di pus, bisogna immediatamente rivolgersi al tatuatore e al medico”

Per concludere Pierluca ci ha parlato della dermopigmentazione paramedicale, una tecnica che viene messa in atto in alcuni studi specifici. “I pazienti che hanno subito un’operazione che ha lasciato delle cicatrici ben visibili può intervenire con la dermopigmentazione. Ad esempio le donne che si sono sottoposte a mastectomia, possono farsi ricostruire l’aureola mammaria. Nel caso in cui c’è stata una ricostruzione chirurgica si interviene solo con i pigmenti mentre se è assente viene ricreata in 3D”.