Dal 6 al 9 settembre è in programma a Spazio Murat (Bari) la mostra finale di presentazione dei lavori di SOUx Bari Spazio Murat. Dopo otto mesi di lavoro e 28 incontri con professionisti diversi la scuola di architettura per bambini e bambine saranno messi in mostra i lavori progettati dai piccoli e dalle piccole architette che hanno partecipato al corso. Attraverso questo percorso sviluppato tramite il gioco e l’interazione, il corso ha voluto stimolare nelle piccole e nei piccoli protagonisti uno spettro più ampio, comprensivo di tutte le individualità e le collettività. Il risultato sarà visibile in mostra tra collage, disegni, modellini, visioni. Un’esposizione ricca, vivace e allegra, per guardare il mondo come i bambini lo vorrebbero.

L’inaugurazione della mostra è fissata per mercoledì 6 settembre alle 18.30. La mostra si concluderà sabato 9 se ttembre.