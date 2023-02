Speciale appuntamento con il noto duo Boccasile-Maretti che torna in scena con uno spettacolo nuovo di zecca, un progetto che li metterà ancora una volta alla prova. La prima “stand-up comedy”a due! Esatto, da domani sera, il mercoledì, inizia presso Honèst in via Sparano 143, un nuovo show che si chiama “Please, Stand Up”.

Maretti commenta: “È una stand up che terremo solo noi due, fatta da noi due e per noi due. È un tentativo di stand-up a due (quindi un esperimento) in cui lasceremo tanto spazio all’improvvisazione ma soprattutto dove racconteremo fatti. Quindi non i soliti pezzi di cabaret con schema da cabaret, ma uno spettacolo di stand-up”