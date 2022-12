Nuova uscita discografica per il catalogo NOS/Believe: si tratta di “Amore senza fretta”, primo singolo di IUCCA, il progetto musicale solista di Dino Semeraro, musicista pugliese cofondatore dei Leitmotiv e partner musicale di Amerigo Verardi.

IUCCA è lo pseudonimo di Dino Semeraro, musicista, compositore e autore pugliese che presenta il suo nuovo progetto musicale nelle vesti di solista, avendone composto musica, testi e arrangiamenti.

Il singolo d’esordio di questa nuova esperienza musicale di Semeraro è “Amore senza fretta”, un brano dannatamente pop che si appiccica in testa al primo ascolto e di cui Simone Prudenzano (Lola and the lovers, Thee Elephant, A morte l’amore) ha curato la direzione artistica.

“Amore senza fretta” prende forma nell’inverno del 2020, in pieno lockdown, periodo in cui nasce l’idea del progetto IUCCA attraverso una serie di bozze di canzoni, registrate in modalità casalinga, che sarebbero poi state sviluppate in maniera elegante da Semeraro e Prudenzano e raffinate nel mix dalle mani esperte di Marco Ancona. Musiche pop/rock d’autore, dunque, filtrate da moderni arrangiamenti electro-pop e suggestive melodie di genuina ispirazione anni Sessanta/Settanta, supportate da un cantato caldo e confidenziale.

Le due parole chiave di questo primo singolo di IUCCA, che preannuncia un album estremamente accattivante, sono “amore” e “fretta”, termini quasi in antitesi, che sembrano suggerire l’arte di apprezzare la noia che alimenta il desiderio, rallentando il ritmo del quotidiano.

Da questa atmosfera, che ammicca al chillout poetico di Gainsbourg, emergono storie di uomini emarginati, che scappano dalla propria terra lasciando un amore (o magari cercandolo) e personaggi universali, come universale è l’amore e le sue storie, che da sempre ci fanno empatizzare con figure apparentemente reiette in una società moralista e bacchettona.

Su Spotify e su tutti i digital stores il 27 dicembre, con NOS Records e in distribuzione esclusiva affidata