Dopo il debutto al Teatro Kismet di Bari, la nota giornalista e conduttrice italiana Concita De Gregorio, sarà nuovamente in Puglia per tre nuovi appuntamenti. Dopo la tappa a Brindisi al Teatro Verdi del 30 novembre, il primo dicembre salirà sul palcoscenico del Teatro Radar di Monopoli con lo spettacolo “Un’ultima cosa” insieme con la cantautrice Erica Mou.

Ma proprio in questi giorni si festeggia un anno dalla conduzione della nuova serie del programma Cactus con la regia e post produzione di Paola Pagone, condotto insieme all’insostituibile Daniela Amenta e l’istrionico Nick Difino. Dopo l’esperienza su Radio Capital il noto programma radiofonico è approdato sull’emittente barese RKO esattamente un anno fa. La radio la cui sede principale ha sede proprio all’interno del Teatro Kismet, ha ospitato la produzione del format ed incontrato tantissimi ospiti illustri. Il primo dicembre ci sarà un “Cactus Day”, una no stop radiofonica con tutte le puntate, dove si potranno riascoltare tutti gli spunti, le interviste e le ricette proposte nel corso dell’edizione, con la speranza che un giorno Concita, Daniela e Nick possano tornare a trasmettere e regalarci uno spazio culturale di attualità senza uguali.

L’appuntamento al Teatro Radar porta in scena la nuova coproduzione Teatri di Bari / Rodrigo, che ha esordito il quel di Napoli per poi arrivare a Bari nel Teatro Kismet: con la voce narrante di Concita De Gregorio, le musiche live di Erica Mou e la regia di Teresa Ludovico. Lo spettacolo è “Un’ultima cosa” e se lo avete perso la prima volta questa è un’ottima occasione per non lasciarvelo scappare. Per info 335 75 64 788 / [email protected] Botteghino del Radar (via Magenta 71, Monopoli) attivo dal martedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:30.

Il “Cactus Day” è fissato per il 1° dicembre 2021 e proporrà dalle 11 in poi una no stop con tutta la produzione radiofonica del programma fino ad esaurimento su www.rkonair.com. Sarà dedicata una pagina sulla stessa piattaforma dove, dal giorno dopo, troverete tutti i podcast, scalette, foto e tutto quello che ha segnato una meravigliosa stagione radio. Ci vediamo in Teatro!