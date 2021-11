Al via la nuova programmazione di RKO, la radio indipendente che ha sede negli spazi del Teatro Kismet Opera di Bari, gestita dall’Associazione Culturale Microsolco. Nei prossimi giorni riprenderanno in presenza gli show musicali, finalmente in presenza, con una fitta programmazione, che come sempre spazierà tra la musica, teatro, danza e informazione.

Oggi riparte ufficialmente lo spazio “Puglia Connection“, curato dallo stesso direttore Carlo Chicco, dedicato alle produzioni pugliesi, uno spazio che spazia dai classici della produzione artistica regionale fino alle ultimissime uscite discografiche. Musica, interviste, eventi, showcase in giro per la regione.

Nella puntata zero è stata ospitata Erica Mou, invece oggi sarà la volta per gli Stain, Reverendo e Mr Bogo & The Big Ska Swindle. Prossimamente ospiti di Carlo Chicco, nello spazio dedicato alle produzioni nazionali invece ospiterà Samuel (Subsonica), Massimo Cotto (Virgin Radio), Violante Placido, Nada, Francesco Bianconi, Diodato, Rachele Bastreghi, Giorgieness, Niccolò Fabi, Giordano Sangiorgi MEI, Paolo Benvegnù, Cristina Donà e tanti altri. Tutti i podcast del programma sono disponibili sulla pagina ufficiale www.rkonair.com e sulle pagine social dell’emittente.