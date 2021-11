Raccontare, attraverso immagini, una città che può essere scoperta e riscoperta è l’obiettivo del Contest fotografico CLI(ck) “con le immagini” promosso dall’ Associazione Pro Loco di Adelfia, patrocinato dalla Regione Puglia, attraverso l’”Avviso anno 2021 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, dal Comune di Adelfia e dalle Associazioni Murgia Enjoy e dal Fotoclub Murgia.

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non e senza limiti d’età. E’ possibile iscriversi entro le ore 10,00 del 20 novembre consultando il regolamento al seguente link www.prolocoadelfia.com/regolamentoclick.pdf, scaricando il modulo di iscrizione cliccando su www.prolocoadelfia.com/allegato1.pdf. Basterà compilare l’allegato 1 e inviare la propria iscrizione alla mail: [email protected] entro la data sopraindicata.

I fotografi selezionati, a cui verrà comunicato l’esito della propria candidatura tramite mail, parteciperanno ad una due giorni di visite guidate per la città di Adelfia, il 27 e 28 ottobre, seguendo il programma consultabile all’interno del regolamento (www.prolocoadelfia.com/regolamentoclick.pdf).Ogni partecipante sarà libero di scegliere se seguire la guida o muoversi in maniera indipendente per scattare le foto con cui partecipare al concorso.

Il Paese di Adelfia e il suo territorio con le loro pluralità di vita, coi loro ritmi e le loro relazioni possono essere attraversati frettolosamente e distrattamente oppure ammirati, vissuti, amati o cambiati. Ogni città, per quanto nota a chi la guarda, offre l’occasione di essere riscoperta con occhi nuovi superando i luoghi comuni e cercando innovativi punti di vista. Il tema predominante da seguire deve essere “Gli Angoli” perché ha un molteplice valore: essi ti fanno guardare due prospettive diverse, sono frutto di un incrocio, sono un cambio di rotta, congiunzione e allo stesso tempo diversità.”

Gli elaborati prodotti durante le visite guidate dovranno essere poi inviati attraverso wetransfer.com entro e non oltre le ore 23.45 del 30 novembre 2021 alla mail [email protected] e saranno stampati dall’organizzazione. Dal 07 dicembre 2021 al 20 dicembre 2021 sarà allestita, inoltre, una mostra delle fotografie e delle testimonianze relative al Progetto di valorizzazione del territorio, presso la Torre Normanna di Adelfia (con apertura ogni giorno dalle ore 18.00 alle ore 21.00; la mattina su appuntamento per le scuole dell’area metropolitana di Bari). E’ prevista inoltre la premiazione del vincitore del concorso il 21 dicembre 021. Iscrizione e Info via mail [email protected]