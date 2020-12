In un mondo in cui anche sognare è considerato una perdita di tempo, in cui non c’è spazio per riflettere sul da farsi e la vita corre troppo veloce per starle dietro, le certezze di Charlie, un ragazzo comune cresciuto inseguendo i suoi sogni, cominciano ad incrinarsi. Preso a schiaffi da una realtà in cui realizzarsi il prima possibile diventa un dovere e tutti sono in competizione con gli altri, ogni cosa sembra crollargli addosso, intrappolandolo sotto macerie così pesanti da non poter più muovere un passo.

Diventa semplice, allora, trascurarsi, decidere di chiudersi in casa lontano dal suo sole di Puglia, all’ombra delle insicurezze e delle paure. Nemmeno i suoi amati Oasis riescono a risollevarlo, non questa volta. Il rischio è di non ritrovarsi più, di finire a fare a botte con il mondo, ferendo soprattutto se stesso. Lontano da tutto, lontano da tutti. Per ritrovare la voglia di rimettersi in gioco occorreranno impegno, coraggio, fiducia e anche qualche angelo di passaggio che non lo abbandoni quando tutto sembra perduto, quando anche la speranza sembra aver smarrito la strada maestra.

Sarà presentato oggi, giovedì 3 dicembre, il primo romanzo dell’autore barese Marco Angelillo “Decisamente, Forse” di Saggese Editori. Appuntamento alle ore 18.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook Saggese Editori.

A dialogare con l’autore ci sarà la scrittrice barese Viviana Guarini, autore per Les Flâneurs Edizioni di “Non dirlo al cuore” e “Deve andare tutto bene”.